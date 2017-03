Guitarrista baleado durante assalto em festival

O músico Michael Sanders foi atingido a tiro durante um assalto no festival South by Southwest (SXSW), no Texas.

O guitarrista principal da banda Löwin foi assaltado por três homens encapuzados, na passada sexta-feira (10/03), quando seguia para casa depois de um concerto dos A Giant Dog, no festival SXSW, em Austin.

Michael Sanders ficou sem telemóvel e sem o dinheiro que transportava, tendo ainda sido atingido por uma bala, num ombro, por um dos homens quando fugiam.

O músico foi transportado para o hospital, e embora sangrasse bastante, a bala não atingiu nenhuma artéria.

Em declarações ao Austin Chronicle, Michael Sanders disse: “O meu primeiro pensamento foi ‘Oh meus deus, ele atingiu-me’. O meu segundo pensamento foi ter noção de que não estava, afinal, tão ferido como seria de esperar”.

Sanders fraturou o úmero pelo que não se irá juntar à sua banda nos três concertos que estavam agendados para esta semana.