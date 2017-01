Guns N’ Roses venderam 1 milhão de bilhetes num dia

Os norte-americanos Guns N’ Roses venderam 1 milhão de bilhetes num só dia. Em questão, a digressão europeia da banda para 2017.

Este ano, a digressão da banda vendeu mais de 3 milhões de ingressos, sendo a maior digressão de Rock do ano 2016.

As vendas gerais para “Not In This Lifetime” abriram na passada sexta-feira de manhã (09/12) assim que Axl, Slash e Duff McKagan confirmaram presença na Europa.

De acordo com o Live Nation, a procura de bilhetes foi de tal ordem que a organização acrescentou uma data extra para o concerto no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres, em junho do próximo ano.

Aqui para bilhetes e conhecer os locais e datas por onde a banda irá passar.

Em Portugal, a banda de Axl calcará o palco do Passeio Marítimo de Algés no dia 2 de junho.