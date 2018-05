“Gutland” estreia hoje nas salas de cinema do país

O filme “Gutland”, do realizador luxemburguês Govinda Van Maele, chega hoje às salas de cinema do país. A película tem nos papéis principais a luxemburguesa Vicky Krieps e o alemão Frederick Lau.

A primeira longa-metragem de Van Maele conta a história de um ladrão alemão que encontra refúgio numa pequena aldeia luxemburguesa, a fictícia Schandelsmillen. À medida que vai encontrando o seu lugar na comunidade, percebe que não é o único a querer esquecer o passado.

Depois de ter passado por festivais de cinema como os de Toronto, Tóquio e Roterdão e de ter conquistado o prémio do público no Luxembourg City Film Festival, “Gutland” estreia hoje nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Belval, no Ciné Utopia, no Ciné Sclara Diekirch e no Ciné Starlight. Nos próximos dias, estará também disponível noutras salas de cinema do país.

“Gutland” resulta de uma parceria entre o Luxemburgo (Les Films Fauves), a Bélgica (Novak Prod) e a Alemanha (Propellerfilm), em colaboração com o canal ZDF/ARTE.

Redação Latina