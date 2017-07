Há mais de 13.500 dadores de sangue no Luxemburgo

O Centro de Transfusão Sanguínea da Cruz Vermelha luxemburguesa registou uma quebra significativa nas reservas estratégicas de sangue no início do mês de junho. Níveis insuficientes que levaram o centro a lançar um apelo com caráter de urgência a dadores de sangue. Agora, a ministra da Saúde desdramatiza a situação e diz se trata de um ”fenómeno recorrente neste período do ano”.

Esta foi a resposta que Lydia Mutsch deu ao deputado cristão-social (CSV) Marco Schank, que através de missiva parlamentar, pediu esclarecimentos à governante.

Segundo Lydia Mutsch, o Executivo tem tomado medidas para melhorar a colheita de sangue, citando os horários alargados de abertura do Centro de Transfusão Sanguínea e dez campanhas de sensibilização lançadas em 2016. Uma ação que, diz a ministra, levou ao recrutamento de 293 novos dadores de sangue.

O Luxemburgo tinha 13.415 dadores de sangue, no final de 2016.

O número de pedidos por parte dos hospitais aumentou no ano passado. A procura de glóbulos vermelhos subiu 2,2% face a 2015, enquanto que a procura de plasma fresco congelado aumentou 74,8%.

Note-se, ainda, que o apelo do Centro de Transfusão Sanguínea no mês passado foi respondido por 600 pessoas.

Redação Latina (foto: Lusa)