Há 99 anos que as mulheres podem votar no Luxemburgo

Faz esta sexta-feira 99 anos que as mulheres do Luxemburgo foram autorizadas, a votar pela primeira vez.

Marguerite Thomes Clement foi a primeira mulher, nesse ano, a ocupar um lugar de deputada no Parlamento.

2019 vai ser o ano do 100º aniversário do direito de voto das mulheres no país. O Parlamento e o Museu Nacional de História e de Arte já estão a trabalhar na realização de uma grande exposição alusiva à efeméride.

Um século mais tarde, a paridade política continua a suscitar muita discussão, até porque as mulheres continuam a ser largamente minoritárias.

Só há 12 mulheres entre os 60 deputados eleitos nas últimas legislativas, de 14 de outubro, apesar da percentagem de candidatas ter passado de 35%, em 2013, para 46% em 2018.

Este crescimento surgiu na sequência da nova lei que obriga os partidos a apresentarem um mínimo de 40% de mulheres nas listas eleitorais, sob pena de perderem os subsídios do Estado.

