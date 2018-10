Há mais de 13 000 alemães a viver no Luxemburgo

O Instituto Nacional de Estatística (STATEC) acaba de publicar uma série de dados sobre os alemães do Luxemburgo, no âmbito do feriado nacional da Alemanha, que celebra a reunificação do país vizinho e que é assinalado esta quarta-feira.

A 31 de janeiro deste ano, viviam no grão-ducado 13 146 cidadãos alemães, sendo que cerca de oito em cada dez nasceram na Alemanha.

Em relação à percentagem da população total, o peso dos alemães passou de 2,3%, em 1970, para 2,2%, em 2018.

Mertert (8,2%), Grevenmacher (6,6%) e Rosport-Monpach (5,2%) são as comunas com mais habitantes alemães.

No ano passado, 199 alemães obtiveram a nacionalidade luxemburguesa.

Redação Latina