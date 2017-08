Há medidas transitórias para transportes gratuitos para estudantes

Desde o início do mês que os estudantes universitários têm acesso a transportes públicos gratuitos no Luxemburgo.

Estamos perante uma situação inédita, que resulta da introdução de uma nova lei.

Para pedir o passe gratuito, os estudantes devem apresentar uma prova da inscrição no estabelecimento de ensino superior, quer na Universidade do Luxemburgo quer no estrangeiro.

O problema é que muitos estudantes ainda não dispõem, nesta altura, do referido documento, que confirme a sua matrícula para o ano académico 2017/2018. Estão nesta situação os estudantes que têm exames de segunda fase marcados para setembro, além do facto de algumas faculdades só abrirem, nesse mês, a época de inscrições.

Confrontado com esta situação, o Governo luxemburguês decidiu avançar com novas medidas transitórias, durante as férias de verão, para que esses estudantes possam beneficiar dos transportes gratuitos em território luxemburguês.

Os alunos podem apresentar, assim, a inscrição do ano académico ou do último semestre 2016/2017.

O passe “Studentenabo” será válido entre este mês de agosto e outubro de 2018.

Os futuros estudantes, que vão iniciar a formação académica no próximo outono, podem viajar de graça nos transportes públicos até 30 de setembro. Só precisam de apresentar o passe “myCard” que é gratuito para os alunos que frequentaram um estabelecimento de ensino secundário.

