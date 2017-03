Ariana Grande divulgou o novo teledisco do “Everyday”, que conta com colaboração do rapper Future, e no vídeo toda a gente faz sexo, embora sem tender para a pornografia.

O álbum, Dangerous Woman, já está cá fora, mas a canção “everyday” não tinha teledisco, até agora.

O vídeo – que é descrito como NSFW (not safe for work), ou “impróprio para (quem estiver) no trabalho”, mostra varias pessoas a terem relações sexuais em público, mas sem apresentar quaisquer imagens impróprias.