Há um novo vírus no Facebook

Se receber um vídeo do canal Youtube, com o seu nome e fotografia, não abra. É um vírus.

A mensagem é enviada através do Messenger na rede social Facebook. O remetente não se apercebe que enviou a mensagem.

O vírus propaga-se rapidamente. O vídeo serve para incitar o utilizador a carregar na ligação (link) para uma página maligna. O seu Facebook ficará assim infetado e, por sua vez, irá partilhar o mesmo tipo de vídeo, identificando os seus amigos, que poderão vir a cometer o mesmo erro.

Ao clicar no vídeo irá abrir uma falsa página do Youtube que lhe vai pedir para instalar uma nova extensão para poder visualizar o vídeo. E o mal estará feito, com os seus dados recolhidos, o seu perfil no Facebook será ‘invadido’ de publicações que avariam o seu computador ou telemóvel.

Se já foi apanhado, o melhor é mudar a sua palavra-chave.

Redação Latina