Há cada vez mais afluência ao Centro Hospitalar do Luxemburgo

O Centro Hospital do Luxemburgo (CHL) atendeu mais de 168.000 pacientes, em 2016. Esta afluência representou um aumento de 5%, face a 2015.

Só nos serviços de urgência, o CHL atendeu mais de 41 mil doentes, ou seja, um número em alta de 29%, em comparação com 2015.

A direção do centro hospitalar justifica o aumento pelo facto de aquele serviço ter assegurado, o ano passado, 50% das urgências de todo o país.

O relatório anual do CHL, apresentado esta semana, revela também que as urgências na clínica pediátrica, a única do país, atendeu 42.000 crianças, o que se traduziu num acréscimo de 18%, em comparação com 2015.

2016 também foi um ano em que o CHL reforçou a sua equipa médica, no serviços de oncologia, projetando agora um aumento do número de camas nas três unidades especializadas.

Trata-se de uma resposta, face ao crescente aumento do número de pacientes oncológicos.

De referir, ainda, que o CHL é o 11° empregador do país. Tem 2 190 trabalhadores.

No que diz respeito ao balanço financeiro, o centro hospitalar fechou 2016 com 3,34 milhões de euros de lucro.

Redação Latina