Há cada vez mais assédio no local de trabalho – 6% das vítimas são portuguesas

O assédio no trabalho tem aumentado bastante nos últimos anos. No ano passado a “Mobbing asbl” abriu 201 dossiês e foi solicitada 455 vezes, face aos 144 do ano anterior.

Em termos de nacionalidades das vítimas, os luxemburgueses lideram a lista com 42%, seguidos dos franceses (24%), dos belgas (9%) e dos portugueses (6%).

As mulheres continuam a ser as principais vítimas de assédio no trabalho, sobretudo na faixa etária entre os 30 e os 59 anos.

No entanto, há cada vez mais homens a pedir ajuda à associação, diz a psicóloga da associação “Mobbing asbl”, Mida Magdalena, .

38% das vítimas que se dirigiram à “Mobbing asbl” trabalham há menos de cinco anos na empresa, ao passo que 10% das vítimas já têm mais de 20 anos de casa. Muitas vezes, uma das razões na origem do assédio, é precisamente a antiguidade.



Quanto ao perfil dos que praticam assédio, a psicóloga diz que tanto podem ser os patrões como os chefes ou responsáveis de equipa, ou até, mesmo, colegas de trabalho.

Mida Magdalena disse ainda à Radio Latina que o assédio moral tem de ser levado a sério, até porque no ano passado, 57 vítimas pensaram em suicidar-se e houve mesmo 10 que tentaram pôr termo à vida.

O assédio pode levar as vítimas a entrarem de baixa médica.

Segundo a associação, 48% dos trabalhadores estiveram de baixa no ano passado, devido ao assédio no trabalho, sendo que a duração média é de sete semanas.

Para a Caixa Nacional de Saúde isto representa custos de cerca de 95 milhões de euros.

Para a associação “Mobbing” é preciso criar uma lei que defina, claramente, o que é o assédio moral, para que se possa proteger as vítimas, da forma mais adequada.

