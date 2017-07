Há cada vez mais cientistas de topo a trabalhar no Luxemburgo – Carlos Moedas (C/ÁUDIO)

O Luxemburgo é um exemplo para os outros Estados-membros da União Europeia, no que diz respeito à aposta na ciência e investigação. A afirmação é do comissário europeu Carlos Moedas, que esteve esta quinta-feira no Luxemburgo.

O comissário da Investigação, Ciência e Inovação justifica o elogio com o “investimento que o Grão-Ducado tem feito nos últimos anos”, nas duas áreas.

Em três anos e meio, o Luxemburgo já recebeu 60 milhões de euros do programa Horizonte 2020.

Com cinco cientistas de topo, o Luxemburgo é cada vez mais procurado por estes profissionais da ciência. Para Carlos Moedas isto revela a aposta do país na ciência e investigação.

O comissário europeu Carlos Moedas a enaltecer a aposta do Governo luxemburguês na ciência e investigação.

Redação Latina