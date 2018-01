Há cada vez mais mulheres a viajar em trabalho – STATEC

O turismo profissional é outra das áreas onde há mais homens do que mulheres. Mesmo assim, a proporção de mulheres que viajam em serviço disparou nos últimos vinte anos no Luxemburgo, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) sobre viagens e turismo.

Em 2016, 35% dos trabalhadores homens realizaram pelo menos uma viagem de trabalho, ao passo que entre as mulheres essa taxa era de 19%.

Embora eles sejam mais numerosos do que elas, quando se trata de deslocações profissionais, a percentagem de mulheres a viajar em trabalho aumentou 111%, entre 1998 e 2016. Entre os homens, o aumento foi de 84%.

Para lá das questões de igualdade de género, os dados do STATEC dão também conta das despesas com este tipo de deslocação, sendo que o custo de uma dormida é, em média, de 317 euros por noite, ou seja, o dobro da média europeia. Algo que se justifica pelo facto de os residentes luxemburgueses viajarem frequentemente para fora da Europa. No total, uma deslocação profissional custa, em média, 1.043 euros.

O instituto da estatística revela ainda que este tipo de turismo tem crescido na última década. Mais de uma em cada quatro pessoas fez uma deslocação de trabalho ao estrangeiro, com pelo menos uma dormida. Trata-se de um aumento de 84%, entre 1998 e 2016.

Redação Latina