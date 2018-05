Habitação: Apartamentos no rés do chão 30% mais baratos

Nem sempre é a opção favorita, mas pode sair bem mais barato.

Segundo dados do portal athome.lu, adquirir um apartamento no rés do chão pode ser mais acessível – até menos 30% -, do que noutros pisos.

O arrendamento no andar térreo também permite poupar, embora neste caso a diferença seja menos acentuada

De acordo com o athome.lu, as rendas são frequentemente mais baixas, entre 10% a 20%.

Estes dados estão num artigo, revelado este mês, que destaca as vantagens de apostar num imóvel situado no rés do chão, quer para comprar quer para arrendar.

Além dos preços da compra e da renda serem inferiores, também há outras encargos que descem ou desaparecem, nomeadamente as despesas com a manutenção dos elevadores.

Outra vantagem, sobretudo para os interessados em comprar e renovar um apartamento, reside nos chamados ‘rés do chão comerciais’, que são habitualmente mais baratos em 15% do que um apartamento normal no piso térreo.

A possibilidade de possuir um jardim, não ter vizinhos no andar de baixo ou não ser forçado a subir escadas são outras características positivas dos apartamentos localizados no rés do chão, sublinhadas pelo athome.lu.

Redação Latina