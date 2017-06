Habitação: Grande fosso entre preços na capital e no resto do país

Os preços das casas, para venda ou arrendamento, aumentaram 7,7% no quarto trimestre de 2016, em comparação com igual período do ano anterior.

Os dados foram avançados, recentemente, pelo Serviço Nacional de Estatística (STATEC) e revelam, mais em pormenor, que o preço de um apartamento em construção é 26% mais caro que um já construído.

Por outro lado, os preços médios de venda por m² dos apartamentos variam bastante, em função da sua superfície.

Por exemplo, o preço médio de um estúdio com uma superfície inferior a 50 m² é de cerca de 5 362 euros/m². Mas, se for um apartamento, com um ou dois quartos, e uma superfície igual ou superior a 130 m², o preço cai para 4 422 euros/m².

Outro aspeto a considerar é o da localização, mais concretamente o fosso entre os preços da habitação na capital e nas outras regiões.

Nos últimos 12 meses, o preço médio dos apartamentos, na cidade do Luxemburgo, foi de 6 280 euros/m², para os já edificados, e 7 546 euros/m², para os que foram, entretanto, construídos.

Os preços diminuem bastante, à medida que nos afastamos da capital. Por exemplo, em Esch-sur-Alzette, os preços caiem cerca de 2 000 euros.

Essa discrepância também existe nos preços da casas. Na cidade do Luxemburgo o preço médio é de cerca de 905 000 euros, ou seja o dobro do que se paga no norte do país.

Redação Latina