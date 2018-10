Habitação: Mais de 4.000 bens vendidos no primeiro semestre do ano

Os preços da habitação não param de subir, mas as vendas também não. Dados divulgados no último ‘Flash Conjuntura’ do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) revelam que nos primeiros seis meses do ano foram vendidos 4.000 bens imobiliários. Um número que representa um aumento de 11% no espaço de um ano.

Mesmo assim, essa subida é inferior à registada ao longo de 2017, que atingiu os 14%.

Como foi referido nos últimos dias quer pelo portal atHome.lu, quer pelo Instituto Luxemburguês de Investigação Socioeconómica (LISER, na sigla em inglês), a subida dos preços de venda de casas e apartamentos continua a não dar tréguas.

Sem surpresas, a tendência é agora confirmada pelo STATEC. Segundo os dados do gabinete de estatística, os preços de venda aumentaram 5,7% na primeira metade do ano, face ao mesmo período do ano passado. A subida é praticamente a mesma quer se trate de imóveis antigos ou novos.

Na zona euro, os preços de venda estão em curva ascendente desde 2014, verificando-se, no entanto, um abrandamento nos últimos trimestres, com o ritmo anual de crescimento a estabilizar nos 4%. De qualquer forma cidades como Berlim ou Lisboa registaram subidas na ordem dos 20% no espaço de um ano.

Redação Latina