Habitação: Mais de metade dos agregados são proprietários

Cerca de 69% dos agregados familiares do Luxemburgo são donos da casa ou apartamento onde vivem. É um número que aparece na nova série de infografias sobre o país, publicadas anualmente pelo Portal Oficial do Grão-Ducado do Luxemburgo, e que retratam diversos aspetos, como por exemplo demografia, emprego ou ainda habitação.

No capítulo dedicado à qualidade de vida, são referidos os “elevados preços do mercado imobiliário”. Exemplo disso é o preço médio de um apartamento em construção para venda, cujo metro quadrado ronda os 6.100 euros.

As infografias revelam, por outro lado, que 97% das habitações no grão-ducado respeitam os critérios mínimos de qualidade exigidos.

Fica-se também a saber que os residentes a viver em agregados familiares de seis pessoas dispõem, em média, de 30,1 m² por pessoa, uma superfície que cresce para 95,2 m² no caso das pessoas a morar sozinhas.

A publicação, que foi elaborada pelo Instituto Nacional da Estatística (STATEC) e pelo Serviço de Informação e Imprensa (SIP) do Governo, está disponível em luxembourg.public.lu.

Redação Latina