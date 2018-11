Halloween: Se beber, não conduza

Se vai festejar a noite das bruxas na cidade do Luxemburgo, saiba que não não é preciso levar carro. O City Night Bus vai circular nesta noite de Halloween.

De acordo com a autarquia da capital do país, o serviço de autocarro noturno e gratuito vai circular até às 03:30, ficando assim à disposição dos clientes de cafés, restaurantes, teatros, cinemas, bares e discotecas. É uma opção para quem vive na capital e prefira não levar carro ou para quem vive fora e queira evitar ter de estacionar no centro da cidade.

O serviço propõe quatro linhas noturnas, com trajetos distintos. A CN1 liga os bairros da ‘Ville-haute’, Hollerich, Gare, Clausen e Cents, fazendo também a ligação com os parques de estacionamento do Glacis e do Bouillon. Entre as 21:30 e as 03:30, os veículos desta linha circulam com uma cadência de 15 minutos.

Já os autocarros das carreiras CN2 (Limpertsberg, Belair e Merl), CN3 (Bonnevoie, Gasperich e Cessange) e CN4 (Eich, Weimerskirch e Kirchberg) circulam de meia em meia hora, entre as 00:30 e as 03:30.

