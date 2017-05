Harry Styles lança vídeo de “Sign Of The Times”

Harry Styles lançou o teledisco do primeiro single a solo, “Sign Of The Times”.

O ex-integrante dos One Direction, Harry Styles, lançou ontem (08/05) o teledisco do seu primeiro tema da sua carreira a solo.

“Sign Of The Times” foi lançado no início de abril e “Sweet Creature”, segundo single do cantor entretanto também já foi editado a semana passada (e pode ouvi-lo mais abaixo).

Ambos os temas fazem parte do primeiro disco a solo com data prevista de lançamento já na próxima sexta-feira (12/05).

Veja o teledisco de “Sign Of The Times” a seguir e ouça “Sweet Creature” mais abaixo: