Hélder Batista “Rumo à Rússia 2018” em bicicleta pela “Acreditar” (C/ÁUDIO)

De Alenquer a Moscovo (Kratovo) são 46 dias a pedalar. Um percurso – de 43 etapas por oito países (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Polónia, Lituânia, Letónia e Rússia) – equivalente a cerca de 4 700 quilómetros “Rumo à Rússia 2018”. Este é o desafio que se lançou Hélder Batista.

Este ciclista amador, de 53 anos, funcionário da Câmara Municipal de Alenquer, partiu a 5 de maio de Alenquer e quer chegar a Kratovo – onde vai ficar instalada a seleção portuguesa de futebol – nos arredores de Moscovo, a 19 de junho.

O apoio à seleção das ‘quinas’ no Campeonato do Mundo de Futebol é neste caso o ponto de partida para uma causa maior. É que Hélder Batista pedala “Rumo à Rússia 2018” pela “Acreditar”, uma associação portuguesa de pais e amigos de crianças com cancro, para a qual apela a donativos.

A Rádio Latina falou esta sexta-feira, por telefone, com Hélder Batista, durante a 18ª etapa (entre Saint Mihel e Metz), numa altura em que este estava perto da cidade francesa de Metz.

Depois de 19 dias a pedalar, Hélder Batista diz que as principais dificuldades que enfrentou foram as condições meteorológicas adversas, duas avarias na bicicleta e algumas ‘maleitas’.

Problemas físicos que Hélder Batista ultrapassa motivado pelo projeto solidário que defende.

Esta não é a primeira viagem solidária de Hélder Batista, mas o percurso nunca foi tão longo.

Este ciclista benemérito apelidou a sua bicicleta de “Vermelhinha” e explicou à Rádio Latina o que é que lhe inspirou o nome.

Apesar de não ter bilhete para assistir ao segundo jogo de Portugal no MUNDIAL2018 frente a Marrocos, a 20 de junho, Hélder Batista tenciona lá estar, pelo menos em frente ao estádio para apoiar a seleção.

Hélder Batista lança-se esta quinta-feira na 19ª etapa “Rumo à Rússia 2018”, entre Metz e Baumholder, na Alemanha. Este antigo emigrante tem contado com o apoio dos portugueses na sua viagem. Um apoio que diz ser motivador.

“Rumo à Rússia 2018”, a aventura de Hélder Batista que todos podem acompanhar na página Facebook com o mesmo nome do projeto solidário, onde o ciclista vai dando conta da sua viagem.

Redação Latina