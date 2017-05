Herança de Prince dividida por seis

Um ano após a morte de Prince, a decisão da partilha da herança de Prince foi finalmente conhecida, uma vez que o músico não deixou quaisquer instruções em testamento.

Kevin Edide, o juiz responsável pela decisão determinou que Tyka Nelson, a irmã e os seus cindo meios-irmãos, Alfred Jackson, Sharon Nelson, Omarr Baker, Norrine Nelson e John R. Nelson, irão receber, em parcelas iguais, a divisão da fortuna de Prince, estimada em cerca de 300 milhões de dólares, cerca de 269 milhões de euros.

Segundo a imprensa internacional, nomeadamente o Daily Mail, até à decisão ser tomada, muitas foram as pessoas que alegavam ser descendentes ou ter algum tipo de união com Prince. Uma mulher chegou mesmo a dizer que tinha casado secretamente com o cantor em Las Vegas.

O mesmo juiz irá também determinar sobre os lançamentos de material inédito, e por divulgar, do cantor (outra questão ainda por resolver).

Recorde-se que Prince foi encontrado morto na sua casa em Minnesota, Estados Unidos da América, vítima de overdose acidental.

(Foto: Kevin Winter/ Getty Images)