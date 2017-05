HI insurge-se contra explosões em zonas habitadas de países em conflito (C/ÁUDIO)

Foto: Lusa

Cerca de 92% das vítimas de engenhos explosivos em zonas habitadas são civis. A denúncia é feita pela organização não-governamental (ONG) Handicap International (HI), que alerta, sobretudo, para os conflitos mortíferos na Síria, Iémen, Iraque, Sudão do Sul e Afeganistão.

Para sensibilizar a população para este grave problema, a secção luxemburguesa da HI está a fazer campanha, na rua, nas maiores cidades do país. A iniciativa já passou por Dudelange e Differdange e chega, no próximo sábado, à cidade do Luxemburgo. Uma semana depois é a vez de Esch-sur-Alzette receber a última etapa do projeto.

O principal objetivo é mobilizar a população contra esta “prática inaceitável”, afirmou à Rádio Latina Adeline Massolin-Toussaint, da “Handicap International Luxembourg”.

Uma das facetas da campanha é uma exposição de fotografias tiradas nas zonas atingidas pelos explosivos.

A campanha envolve também um desafio em torno de selfies e hashtags.

A campanha “Are you in?” inclui, ainda, uma petição, lançada em vários países, no sentido de recolher um milhão de assinaturas para denunciar a utilização de explosivos em zonas habitadas por civis. Por cá, a secção nacional da ONG já angariou cerca de mil assinaturas.

No âmbito da iniciativa, a Handicap International vai montar stands, no sábado, na Place d’Armes, na cidade do Luxemburgo, e na Place de la Résistance, em Esch-sur-Alzette, das 10:00 às 17:00.

Redação Latina