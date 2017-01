HMB lançam novo disco: “Mais”

“Mais” é o nome do terceiro disco dos HMB que chega às lojas no dia 10 de fevereiro. Este novo álbum dos HMB nasce numa fase de muita estrada e de crescente popularidade.

Acabou o efeito surpresa de ter uma banda a cantar em português canções com características mais soul e RnB e por isso os HMB apostaram em sedimentar o futuro com um trabalho inundado de canções honestas e de uma ambição assumida em chegar mais longe, refere o MadeInPortugalMusica.



Em “Mais” o leque de influência está mais alargado do que nunca; o pop dos anos 80, as guitarras de Lenny Kravitz, a crueza de Kendrick Lamar, a frontalidade lírica de quem não esconde nada, a presença do som de Prince e os arranjos vocais que só o Heber Marques consegue fazer, orquestrados pela batuta dos dois alicerces inabaláveis inerente aos HMB – Soul e RnB.

Neste álbum a fadista Carminho junta o fado à soul em “O Amor é assim”, indiscutivelmente uma das canções do ano onde os vídeos deste temas já ultrapassaram as 3 milhões de visualizações no youtube. Emicida, outro convidado do disco, traz o calor do Brasil a “Estrela Brilha” e DJ Ride empresta o seu talento na co-produção do tema titulo “Mais”.

Para além do sucesso “O Amor é Assim” os HMB revelaram no final do ano passado “Peito“, uma balada que integrará este novo álbum do grupo. O ator Diogo Infante, fã confesso da banda, participa no videoclip.

“Mais gratos, Mais Maduros, Mais aventureiros. Este disco nasce num período de muito trabalho e realização pessoal enquanto banda, resultado de muitas coisas que vimos, sentimos, vivemos e experimentámos“, salienta a banda.

(MadeInPortugalMusica / Foto: Página Oficial Facebook)