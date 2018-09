Hoje é dia de ‘Braderie’

Arranca, às 08:00, a‘Braderie’, o principal mercado de rua da Grande Região e o segundo maior da Europa, depois do de Lille.

Centenas de comerciantes do centro da cidade do Luxemburgo e do bairro da gare da capital estão na rua, até às 19:00, a vender produtos nos stands, a preços mais acessíveis do que o habitual.

Organizada há 89 anos, a ‘Braderie’ constitui o principal evento comercial do país. A primeira edição remonta a 1929 e foi organizada para responder à crise económica mundial. Hoje é um mercado de rua de excelência, atraindo mesmo o comércio topo de gama.

O evento conta este ano com a adesão de 362 comerciantes, 35 barracas de comida e bebida, 22 associações e 10 stands de partidos políticos.

