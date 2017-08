Holding chinesa vai comprar banco BIL – RTL

O Banco Internacional Luxemburgo (BIL) está na mira de uma holding chinesa.

Segundo avança a RTL, a Legend Holdings Corporation, com sede em Pequim, vai comprar 90% do capital do BIL, ou seja as ações detidas atualmente pela Precision Capital, o grupo de investidores pertencentes à família real do Qatar.

Esse mesmo grupo investiu 730 milhões de euros no BIL em outubro de 2012, mas agora quer desfazer-se das ações, que a agência Bloomberg avalia atualmente em 1,37 mil milhões de euros.

O Estado luxemburguês, que detém os restantes 10% do capital do BIL, não confirma nem desmente o interesse da holding chinesa no banco.

Redação Latina