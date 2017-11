Homem de 38 anos perde a vida em acidente na A3

Um homem de 38 anos morreu este fim-de-semana, na sequência de um acidente de viação na autoestrada A3, perto da fronteira entre o Luxemburgo e França. O sinistro aconteceu às 00:45 de domingo.

De acordo com a polícia, o automobilista colidiu com um camião, quando tentava efetuar uma ultrapassagem. O embate fez com que o carro se incendiasse, sendo que o condutor do ligeiro acabou por perder a vida ainda no local do acidente.

Segundo a imprensa nacional, a vítima, de 38 anos, tinha nacionalidade francesa.

Redação Latina