Homem em fuga em Buderscheid

A polícia grã-ducal acaba de lançar um apelo a testemunhas. Um automobilista, que seguia a bordo de uma viatura com matrícula belga, foi mandado parar durante um controlo de trânsito na estrada nacional 15 em Buderscheid, no norte do país.

Após a imobilização do veículo, o condutor saiu do carro e pôs-se em fuga, em direção à floresta.

A zona está a ser vigiada por um helicóptero da polícia, uma vez que o homem continua em fuga.

Segundo as autoridades, o fugitivo tem cabelos loiros, mede 1,85 metros e veste calças de ganga e uma camisola preta.

A polícia aconselha a não dar boleia na zona de Buderscheid/Kaundorf, e a contactar o 113 em caso de suspeita.

