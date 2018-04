Homem gravemente ferido após esfaqueamento

Um homem ficou ontem gravemente ferido depois de ter sido esfaqueado durante uma briga. O incidente ocorreu por volta das 18:30, na rua Glesener, na cidade do Luxemburgo.

Em comunicado, a polícia indica que a agressão aconteceu durante uma discussão acesa entre dois indivíduos, que acabou com um deles a esfaquear o outro.

O agressor pôs-se em fuga, daí as autoridades lançarem agora um apelo a testemunhas. O fugitivo tem entre 20 e 25 anos e conduzia um BMW, com a matrícula (XT 6799) luxemburguesa. A viatura foi, entretanto, encontrada pelas autoridades que continuam à procura do suspeito.

Qualquer informação que possa levar à identificação ou ao paradeiro do suspeito deve ser comunicada à polícia, através do número de telefone 113.

Redação Latina