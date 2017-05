Homem com incríveis reflexos salva mulher de suicídio

Reflexos ultra rápidos salvam mulher que se queria suicidar por uma questão de segundos.

Um funcionário de uma estação de caminhos-de-ferro chinesa, segundo a Sky News, graças aos seus reflexos, conseguiu impedir uma mulher de se atirar para a linha do comboio agarrando-a escassos segundos antes.

Weng Jiazhong, de 54 anos, foi um herói quando conseguiu “adivinhar” as intenções da jovem, com cerca de 20 anos, que se preparava para tirar a sua própria vida.

O homem, ainda bateu com a parte de trás da cabeça no momento em que a puxou para fora das linhas segundos antes do comboio passar. A jovem, já na plataforma, desatou a chorar.

As câmaras de videovigilância registaram todo o episódio incluindo o reforço por parte de algumas pessoas que se aproximaram para ajudar. Pouco depois, chegaram as autoridades e os pais da rapariga que a levaram para casa.

O trabalhador recebeu uma recompensa de 6 mil yuans, cerca de 795 euros, por ter salvo a jovem.

Veja o vídeo em baixo: