Homem morre em estaleiro em Kirchberg

Um homem, de 52 anos, morreu, ontem ao final da tarde, na sequência de uma queda, num estaleiro em Kirchberg, na rua Albert Borschette.

De acordo com um comunicado da polícia, a vítima mortal é de nacionalidade alemã.

O acidente de trabalho ocorreu pouco depois das 17:45. Por razões ainda desconhecidas, o homem caiu de um andaime de uma altura de quatro metros, e acabou por falecer no hospital.

O Ministério Público ordenou a realização de uma investigação e de uma autópsia ao corpo da vítima.

Segundo as nossas contas, este será o terceiro acidente de trabalho no setor da construção civil desde o início do ano, no Luxemburgo.

Redação Latina