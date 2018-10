Homenageadas vítimas luxemburguesas dos tribunais sumários nazis

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Jean Asselborn, inaugura esta tarde uma placa, em memória das vítimas das jurisdições nazis, instauradas após a invasão das tropas hitlerianas, em 1940.

Essas jurisdições (“Sondergericht” e “Standgericht”) funcionavam, na prática, como tribunais sumários, onde se condenavam à morte opositores políticos, prisioneiros, “traidores” à pátria e ativistas insurretos.

A maior parte das condenações à morte foram pronunciadas após a greve geral de 1942, no atual edifício do ministério, onde tem lugar o ato solene desta tarde, marcado para as 14:00.

Redação Latina