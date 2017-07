Homens são o dobro das mulheres na comuna da capital

A comuna do Luxemburgo emprega duas vezes mais homens do que mulheres. Segundo dados divulgados no novo site da comuna, havia apenas 1.314 mulheres a trabalhar na instituição, a 1 de janeiro último, num total de 3.996 funcionários. Os homens eram 2.682, ou seja, mais do dobro.

No que diz respeito aos funcionários da comuna, vinculados ao Estado, há registo de 1.527 homens e 431 mulheres. Neste caso, a diferença triplica.

É apenas na categoria de “empregados comunais” que as mulheres são maioritárias (67 contra 33).

Trabalham quase quatro mil pessoas na comuna do Luxemburgo, repartidas por meia centena de serviços administrativos, técnicos, culturais e sócio-pedagógicos.

Redação Latina