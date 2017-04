“É uma honra ter um trabalho de Augusto Alves da Silva Centro Cultural Português” – Adília Carvalho

Já pode ser vista, no Centro Cultural Português, em Merl, a exposição Cielo, do fotógrafo português Augusto Alves da Silva. O trabalho viajou até ao Luxemburgo no âmbito do ‘Mês Europeu da Fotografia’.

Cielo resulta de uma série de mais de cinco mil fotografias tiradas durante uma viagem de carro por Espanha, apenas por estradas de terra, entre Cádiz e a Montanha Palentina. Milhares de fotografias que foram expostas no Museu de Serralves, no Porto, em 2009, através de uma projeção vídeo.

Cerca de oito anos depois, o Centro Cultural Português expõe 91 dessas imagens, que constituem um autêntico retrato dessa travessia, como referiu à Rádio Latina Adília Martins Carvalho, diretora do organismo.

Para Adília Carvalho, é “uma honra” mostrar um trabalho de Augusto Alves da Silva, sobretudo no âmbito de uma iniciativa como o ‘Mês Europeu da Fotografia’, que junta 20 instituições luxemburguesas de renome.

A exposição “Cielo” foi inaugurada ontem e fica patente ao público até ao dia 22 de junho, no Centro Cultural Português.

O Luxemburgo associa-se ao ‘Mês Europeu da Fotografia’ pelo sexto ano consecutivo. Para o Centro Cultural Português, trata-se de uma estreia.

Redação Latina