Hora muda este fim de semana

Poderá ser uma das últimas vezes em que vamos ter de acertar os relógios, por causa da mudança da hora. Este fim de semana, quando forem três horas da madrugada de domingo, é necessário atrasar os ponteiros para as duas, cumprindo-se assim a tradicional mudança, para o horário de inverno.

Embora os europeus se tenham pronunciado contra a mudança da hora, numa sondagem realizada no verão, e a Comissão Europeia já tenha proposto a abolição da medida, é isso que ainda vai acontecer no domingo.

Recorde-se que a proposta do Executivo comunitário ainda terá de ser aprovada pelo Parlamento europeu. Depois disso, caberá a cada Estado-membro decidir se mantém a hora de verão ou a de inverno.

Também por cá a mudança da hora tem sido um assunto badalado. A questão foi alvo de duas petições públicas no site do Parlamento este ano.

De acordo com uma sondagem do TNS-Ilres, publicada no final de setembro, três quartos dos residentes do Luxemburgo são favoráveis à eliminação da mudança da hora. Sessenta e cinco por cento preferem o horário de verão.

Redação Latina