Hotel Alfa distribui alimentos pelos mais carenciados

O hotel Alfa fechou há uma semana mas o pessoal não se esqueceu dos mais desfavorecidos, neste momento difícil.

Os produtos alimentares que sobraram, em stock e nas câmaras frigoríficas, foram canalizados para a associação «Stëmn vun der Strooss» (A Voz da Rua), que os distribui pelas pessoas mais carentes.

O hotel, situado em frente à gare da cidade do Luxemburgo, já colaborava, há cinco anos, com a associação, através da distribuição de refeições aos mais necessitados.

O estabelecimento encerrou por ordem do tribunal. Em causa esteve um litígio entre o proprietário do fundo de comércio e os proprietários do prédio.

O hotel empregava entre 70 e 80 pessoas.

(foto: site visitluxembourg)

Redação Latina