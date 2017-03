Hotel Mercure Alfa encerrado por ordem judicial

Foto: visitluxembourg.com

O Grande Hotel Mercure Alfa, em frente à estação ferroviária, na cidade do Luxemburgo foi ontem encerrado por ordem do tribunal. Segundo a edição do L’Essentiel, polícias, advogados e oficiais de Justiça irromperam ontem à tarde pelo hotel e decretaram o encerramento do estabelecimento, com efeito imediato.

O jornal avança que na origem desta decisão está um litígio entre o proprietário do fundo de comércio e os proprietários do prédio.

O Hotel Mercure Alfa emprega entre 70 a 80 pessoas.

Redação Latina