Hotel Mercure Alfa: OGBL promove ação de protesto (C/ÁUDIO)

Os antigos funcionários do Mercure Alfa concentraram-se ao meio-dia em frente à unidade hoteleira, numa ação de protesto contra o encerramento do estabelecimento.

São cerca de 70, os trabalhadores afetados pelo fecho decretado pelo tribunal em meados de março.

O protesto, promovido pela central sindical OGBL, visa desbloquear a situação.

À Rádio Latina, o secretário-sindical Romain Daubenfeld, disse que o litígio entre o proprietário do fundo de comércio e os proprietários do edifício está a dificultar as negociações.

Desde o fecho do hotel, por ordem judicial, que o futuro dos funcionários é incerto. Atualmente não estão a trabalhar e não têm a certeza se vão continuar a receber salário.

Romain Daubenfeld sublinha ainda que os trabalhadores estão num beco sem saída.

Romain Daubenfeld, sindicalista da OGBL, em declarações à Rádio Latina, sobre a situação dos funcionários do Hotel Mercure Alfa, que encerrou a 15 de março, por ordem judicial.

Redação Latina