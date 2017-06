‘Hotline’ lei da nacionalidade: “Telefone não pára de tocar”

A linha telefónica 8002 1000, criada em 2008 para prestar esclarecimentos sobre a lei da nacionalidade, “não pára de tocar”.

Fonte do Ministério da Justiça disse à Rádio Latina que a hotline tem sido muito solicitada, desde que a nova lei foi votada.

Quanto tempo é necessário viver no país para poder pedir a nacionalidade, quais os níveis linguísticos exigidos e que documentos apresentar são algumas das questões na origem da maior parte das chamadas que têm chegado à hotline.

Em caso de dúvidas mais específicas, o ministério aconselha os interessados a enviarem um e-mail para o endereço nationalite@mj.etat.lu .

A linha telefónica 8002 1000 está disponível de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00.

Em traços gerais, a nova lei, em vigor desde 1 de abril último, fez cair o período de residência obrigatória de sete para cinco anos. Quem mora há 20 anos no país tem acesso facilitado ao passaporte luxemburguês, ficando isento de testes de língua luxemburguesa.

Quem nascer no Luxemburgo torna-se automaticamente luxemburguês aos 18 anos ou aos 12 anos mediante pedido. Porém, esta regra só se aplica se os pais tiverem morado durante, pelo menos, um ano no país, antes do nascimento da criança.

Redação Latina