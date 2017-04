I Liga: Benfica e FC Porto dividem pontos no ‘clássico’

O Benfica e o FC Porto empataram hoje a um golo, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os ‘encarnados’ a manterem um ponto de avanço no topo da classificação.

O brasileiro Jonas inaugurou o marcador aos sete minutos, na marcação de grande penalidade, mas o uruguaio Maxi Pereira, ex-jogador dos ‘encarnados’, empatou aos 49.

Com este resultado, o Benfica soma 65 pontos, mais um do que o FC Porto.

PSP deteve cinco pessoas antes do início do ‘clássico’ Benfica-FC Porto

A Polícia de Segurança Pública deteve hoje cinco pessoas antes do início do ‘clássico’ entre Benfica e FC Porto, jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que foram detidas cinco pessoas antes do arranque do jogo no Estádio da Luz (Lisboa), três das quais por posse de artefactos pirotécnicos, uma por especulação e outra por injúrias às autoridades.

Além das cinco detenções, foram levantados seis autos de notícias, três por venda irregular de bilhetes e três por bilhetes falsos.

Ficha de Jogo

Jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica – FC Porto, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Jonas, 07 minutos (grande penalidade).

1-1, Maxi, 49.

Equipas:

– Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Eliseu, Samaris, Salvio (Cervi, 69), Pizzi, Rafa (Carrillo, 87), Jonas e Mitroglou.

(Suplentes: Júlio César, Lisandro, Felipe Augusto, Carrillo, Zivkovic, Cervi e André Almeida).

Treinador: Rui Vitória.

– FC Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Óliver, André André, Corona (Diogo Jota, 67), Brahimi (Otávio, 88) e Soares (André Silva, 72).

(Suplentes: José Sá, Boly, Rúben Neves, André Silva, Herrera, Diogo Jota e Otávio).

Treinador: Nuno Espírito Santo.

Árbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Felipe (06), André André (56), Marcano (71), Alex Telles (76) e Maxi (87).

Assistência: 64.036 espetadores.