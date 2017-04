I Liga: Benfica não ‘escorrega’, FC Porto não ‘descola’ na perseguição

O líder Benfica, com muita dificuldade na receção ao Estoril, e FC Porto, claramente superior em Chaves, ganharam este sábado os seus jogos da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Com três rondas para acabar o campeonato, a diferença entre ‘águias’ e ‘dragões’ continua nos três pontos, com o FC Porto a precisar de uma derrota do rival para voltar a colocar a reconquista do título na agenda.

O caminho para o final do campeonato é mais difícil para o Benfica, com deslocações aos campos do Rio Ave e Boavista e a receção ao Vitória de Guimarães, sensacional quarto, com seis vitórias consecutivas.

Já o FC Porto, recebe Paços de Ferreira e joga fora com Marítimo e Moreirense.

No estádio da Luz, o Benfica ‘complicou’ na segunda parte e viu o Estoril ‘mandar’ no jogo em grande parte do segundo tempo, marcando um golo e enviando a bola aos ‘ferros’ por duas vezes.

Jonas fez o 1-0 na primeira parte, de penálti após falta indiscutível, mas depois a goleada ficou por se confirmar. No recomeço, Ederson viu a bola ir à trave e ao poste da sua baliza e foi muito bem batido por Kléber.

Com 1-1 no marcador, o ‘salvador’ do campeão foi de novo Jonas, com um grande golo que valeu os três pontos à equipa de Rui Vitória.

Muito mais calma a vitória do FC Porto em Chaves, apesar dos golos só terem aparecido no segundo tempo – assinados por Soares (19.º golo na prova) e André André.

O Sporting, terceiro na competição, joga domingo, na visita ao Sporting de Braga. A partida não apresenta grandes motivos de interesse, para os dois emblemas, em termos classificativos: muito dificilmente o Sporting fará melhor ou pior que terceiro e os ‘arsenalistas’ também parecem ‘firmes’ no quinto lugar.

Entre Sporting e Sporting de Braga na tabela está o Vitória de Guimarães, a equipa que melhores resultados regista nos últimos dois meses. Os vimarenenses, finalistas da Taça, contra o Benfica, ganharam sexta-feira por 2-0 na visita a Setúbal.

Nas contas para a descida de divisão disputaram-se hoje duas partidas – Boavista-Tondela e Nacional-Rio Ave.

Ao perder em casa por 2-0 com os vila-condenses, o Nacional quase tem ‘guia de marcha’ para a II Liga, pois continua em último, com 20 pontos, cinco pontos abaixo da ‘linha de águia’ (que poderão ser mais, se o Moreirense pontuar em Arouca).

No Bessa, o Tondela, penúltimo, perdeu por 1-0 e não está muito melhor, ‘encalhado’ nos 21 pontos.

Ainda podem cair para a ‘zona vermelha’ da tabela o Moreirense (25 pontos) e mesmo Arouca (31) e Estoril (31), nas decididamente só uma conjugação de resultados improvável salva Tondela e Nacional.