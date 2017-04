I Liga: Benfica segura liderança com empate com o Sporting

O Benfica garantiu hoje a manutenção da liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa do Sporting a um golo em jogo da 30.ª jornada.

Adrien Silva adiantou os ‘leões’ no marcador aos cinco minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas o sueco Victor Lindelof empatou, aos 66, de livre direto.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 72 pontos, mais quatro do que o FC Porto, que joga no domingo com o Feirense, e mais oito dos que o Sporting.

‘Casuals’ afetos ao Benfica intercetados pela PSP junto ao Estádio de Alvalade

Um grupo de adeptos ‘casuals’ afetos ao Benfica foram hoje intercetados junto ao Estádio de Alvalade, onde se vai realiza, a partir das 20:30 horas, o jogo de futebol entre ‘leões’ e ‘águias’ da 30-ª jornada da I Liga.

Segundo o sub-comissário da PSP Hugo Abreu, não chegou a haver qualquer tipo de confronto com adeptos do Sporting.

“Este grupo de ‘casuals’ do Benfica foi rapidamente intercetado pelos elementos da PSP, pelos ‘spotters’, e com o reforço das equipas de ação imediata conseguimos fazer um cordão de marcha para que entrem pela entrada dos adeptos do Benfica”, disse.

Este elemento da força de segurança garante que o cordão de marcha que conduziu os adeptos do Benfica do Estádio da Luz para o de Alvalade não foi “furado”.

“Foi um grupo que se organizou e veio fora do cordão de marcha. Organizou um pequeno grupo e veio para as imediações do estádio e foram intercetados pela PSP. Agora vão dar a volta pela Avenida Padre Cruz para poder entrar”, assegurou.

Antes desta intervenção, Hugo Abreu traçou de forma positiva um balanço provisório, onde não tinha indicação que qualquer detenção.

“Neste momento a Polícia de Segurança Pública tem a registar apenas a apreensão de alguns artefactos pirotécnicos: 21 petardos, cinto tochas e 17 potes de fumo. Tivemos também uma pequena altercação, logo no início da formação do cordão de marcha, junto ao complexo desportivo da Luz, que obrigou a uma intervenção mais musculada por parte dos polícias do corpo de intervenção e que resultou num ferido ligeiro”, afirmou, sustentado que depois de assistido no local este adepto integrou o cordão de marcha para ser transportado com todos os adeptos do Benfica até ao Estádio José Alvalade.

Meia hora antes do jogo começar todos os adeptos do Benfica já se encontravam no Estádio de Alvalade, depois de uma entrada faseada ao longo de hora e meia.

Minuto de silêncio antes do Sporting-Benfica

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje um minuto de silêncio, que se respeitou antes do início do dérbi entre Sporting e Benfica, em memória do adepto morto esta madrugada junto ao estádio da Luz.

“O minuto de silêncio vai cumprir-se antes do início do jogo da jornada 30 da Liga NOS, hoje, entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade, motivado pela morte de um adepto de nacionalidade italiana na passada madrugada, em Lisboa”, referia o comunicado publicado no site da LPFP.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.

A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

O atropelamento mortal ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40 locais (mais um hora no Luxemburgo).

Ficha de Jogo

Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sporting – Benfica: 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Adrien Silva, 05 minutos (grande penalidade).

1-1, Lindelof, 66.

Equipas:

– Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Paulo Oliveira, Jefferson, William Carvalho, Adrien Silva, Bruno César (Daniel Podence, 80), Gelson Martins (Joel Campbell, 88), Alan Ruiz (Bryan Ruiz, 64) e Bas Dost.

(Suplentes: Beto, Joel Campbell, Bryan Ruiz, Castaignos, Rúben Semedo, Ricardo Esgaio e Daniel Podence).

Treinador: Jorge Jesus.

– Benfica: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio (Carrillo, 74), Cervi, Rafa (Raúl Jiménez, 58) e Mitroglou (Filipe Augusto, 80).

(Suplentes: Júlio César, Filipe Augusto, Samaris, Raúl Jiménez, Carrillo, Zivkovic e André Almeida).

Treinador: Rui Vitória.

Árbitro: Artur Soares Dias (Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alan Ruiz (65), Mitroglou (76), Raúl Jiménez (81) e Luisão (90+2).

Assistência: 48.765 espetadores.

Resultados da 30.ª jornada da I Liga de futebol:

Rio Ave – Arouca, 3-0

Marítimo – Belenenses, 3-0

Tondela – Nacional, 2-0

Estoril-Praia – Vitória de Setúbal, 3-0

Sporting – Benfica, 1-1

– Domingo, 23 abr:

Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 17:00

Vitória de Guimarães – Boavista, 19:00

FC Porto – Feirense, 21:15

– Segunda-feira, 24 abr:

Moreirense – Desportivo de Chaves, 21:00.