I Liga: Benfica vence em Guimarães

O Benfica venceu hoje em casa do Vitória de Guimarães por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que garante aos ‘encarnados’ o terceiro posto no fecho da ronda.

As ‘águias’ chegaram a uma vantagem de três golos, com tentos de Jonas (22 minutos), que assim continua destacado na frente dos melhores marcadores com 13 golos, Samaris (76) e Salvio (79), tendo Raphael Martins ainda reduzido (86), para Tallo Jr., no último minuto dos descontos, ainda falhar uma grande penalidade para os vitorianos.

Com esta vitória, o Benfica segura o terceiro posto com 26 pontos, os mesmos que o Sporting, segundo classificado e que recebe ainda hoje o Sporting de Braga, quinto classificado com 21.

Jogo interrompido após entrada de adeptos em campo

O jogo esteve interrompido pouco mais de quatro minutos, após mais de uma centena de adeptos vitorianos terem entrado no relvado.

Alguns dos adeptos instalados na bancada sul inferior, onde se encontram as claques vitorianas, começaram, ao quarto minuto do jogo entre vimaranenses e ‘encarnados’, a correr pelos degraus em direção ao relvado, com parte dessa multidão a alojar-se na bancada Poente, ao lado.

Contactada pela agência Lusa, a PSP de Guimarães não esclareceu os motivos da descida dos adeptos em direção ao terreno de jogo, referindo apenas que pouco antes do começo do encontro houve desacatos entre grupos de adeptos das duas equipas.