I Liga: Dragões no Bessa querem aproximar-se do primeiro lugar

O FC Porto tem este domingo uma difícil deslocação ao recinto do vizinho Boavista, no dérbi da cidade do Porto, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Os dragões estão obrigados a vencer para se reaproximarem do Benfica, que sexta-feira venceram o Desportivo de Chaves (3-1).

O FC Porto, atual segundo classificado a quatro pontos dos tricampeões, querem recolocar a diferença em apenas um ponto, bem como fugir ao terceiro classificado Sporting, que este sábado à noite venceu o Estoril, por 2-0, e reduziu a desvantagem para os ‘azuis e brancos’ para seis pontos.

O Boavista, nono classificado, com 29 pontos, recebe o FC Porto segundo, com 53 pontos, a partir das 21 :15 (hora do Luxemburgo) num jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.