I Liga: FC Porto fica a três pontos do líder Benfica ao empatar em casa com Feirense

O FC Porto ficou hoje a três pontos do líder e tricampeão Benfica, ao empatar 0-0 na receção ao Feirense, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os ‘dragões’ desaproveitaram a oportunidade de se aproximarem dos ‘encarnados’, que empataram no sábado na visita ao Sporting (1-1).

O FC Porto tem agora 69 pontos, contra os 72 do líder Benfica.

Com este empate, o Feirense subiu provisoriamente ao nono lugar, com os mesmos 36 pontos do Desportivo de Chaves, que recebe na segunda-feira o Moreirense.

Paços de Ferreira regressa às vitórias na receção ao Sporting de Braga

O Paços de Ferreira venceu hoje na receção ao Sporting de Braga, por 3-1, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, depois de sete jogos sem vencer na competição.

O brasileiro Luiz Phellype, aos 30 e aos 87, este último na conversão de uma grande penalidade, e Andrézinho, aos 51, assinaram os tentos dos pacenses, que subiram ao 12.º lugar, com os mesmos 32 pontos do Belenenses.

Aos 71, Rodrigo Pinho tinha aproveitado uma falha do guarda-redes anfitrião para reduzir a desvantagem para os bracarenses.

Vitória de Guimarães reforça quarto lugar com triunfo caseiro frente ao Boavista

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Boavista, por 2-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o rival Sporting de Braga.

O peruano Paolo Hurtado, aos 28 minutos, deu vantagem à formação comandada por Pedro Martins, que viria a fixar o resultado graças a um golo de Hernâni, aos 48, num remate desviado pelos defesas ‘axadrezados’.

O Vitória de Guimarães segue no quarto lugar, com 56 pontos, mais cinco do que o Sporting de Braga, que hoje perdeu por 3-1 na visita ao Paços de Ferreira, e o Boavista permanece no nono lugar, com 35.

Resultados da 30.ª jornada da I Liga de futebol:

Rio Ave – Arouca, 3-0

Marítimo – Belenenses, 3-0

Tondela – Nacional, 2-0

Estoril-Praia – Vitória de Setúbal, 3-0

Sporting – Benfica, 1-1

Paços de Ferreira – Sporting de Braga, 3-1

Vitória de Guimarães – Boavista, 2-0

FC Porto – Feirense, 0-0

Moreirense – Desportivo de Chaves, (24/04, às 21 :00).