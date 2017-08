I Liga: FC Porto ganha com ‘hat-trick’ de Aboubakar

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Moreirense por 3-0, com um ‘hat-trick’ de Aboubakar, e alcançou Benfica, Sporting e Rio Ave na frente da I Liga de futebol, após a terceira jornada.

O avançado internacional camaronês inaugurou o marcador, aos 18 minutos, e ampliou a contagem, aos 21 e 77 minutos, igualando assim o brasileiro Jonas, do Benfica, na frente da lista de marcadores com quatro golos.

A vitória permite aos ‘dragões’ alcançarem Benfica, Sporting e Rio Ave no topo da liga portuguesa, todos com nove pontos, enquanto o Moreirense é 13.º com dois.

W52-FC Porto aplaudida no Dragão ao mostrar troféu de campeã da Volta a Portugal

Os adeptos ‘azuis e brancos’ aplaudiram hoje a W52-FC Porto, equipa que na terça-feira conquistou a 79.ª Volta a Portugal em bicicleta, quando esta subiu ao relvado do Estádio do Dragão.

A ‘derradeira’ volta da W52-FC Porto foi feita no intervalo do FC Porto-Moreirense, jogo a contar para a terceira jornada da I Liga portuguesa em futebol perante o olhar de mais de 50 mil adeptos portistas.

Raúl Alarcón, Gustavo Veloso, Rui Vinhas, Amaro Antunes, Ricardo Mestre, António Carvalho, Samuel Caldeira e Joaquim Silva e o diretor desportivo Nuno Ribeiro deram a volta ao relvado com o troféu alusivo à Volta a Portugal nas mãos, tendo sido recebidos com aplausos.

O ciclista espanhol Raúl Alarcón protagonizou mesmo o momento mais emotivo quando ultrapassou as barreiras de proteção do relvado face à zona de assistência e foi mostrar o título à claque portista Super Dragões.

Já antes do apito para o início da partida que opõe os dragões ao Moreirense, no exterior do estádio esteve disponível para visita e fotografias o autocarro da comitiva da W52-FC Porto.