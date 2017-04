I Liga: FC Porto goleou Belenenses (3-0) e assume provisoriamente a liderança do campeonato

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Belenenses por 3-0 e ascendeu provisoriamente à liderança da I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os ‘dragões’ colocaram-se em vantagem já na reta final da primeira parte, com um golo de Danilo, aos 37 minutos, tendo Soares, aos 70, e Brahimi, aos 74, este na conversão de uma grande penalidade, ampliado para a euipa da casa.

A vitória permite ao FC Porto subir provisoriamente à liderança da prova com 67 pontos, mais dois do que o Benfica, que no domingo se desloca a casa do Moreirense, enquanto o Belenenses é 12.º com 32.

Adeptos do FC Porto assobiam iniciativa de apoio aos árbitros

No início do encontro, a equipa de arbitragem mostrou uma tarja na qual se lia “Respeito pelos árbitros”, ação vaiada pelos adeptos locais.

Numa iniciativa levada a cabo Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e apoiada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), os jogadores das duas equipas colaboraram na mensagem, alinhando misturados atrás da tarja.

No entanto, os adeptos portistas não se mostraram solidários com a causa, assobiando em sinal de descontentamento.

Esta iniciativa está a acontecer no início dos jogos das I e II ligas de futebol, relativos a esta jornada, e depois de, no último fim de semana, o árbitro do encontro entre Rio Tinto e Canelas, da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, ter sido agredido por um jogador do Canelas.

Ficha de jogo

Jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto – Belenenses, 3-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Danilo Pereira, 37 minutos.

2-0, Soares, 70.

3-0, Brahimi, 74 (grande penalidade).

Equipas:

– FC Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Boly, Alex Telles, André André, Óliver Torres (Herrera, 76), Danilo Pereira, Brahimi (Diogo Jota, 81), André Silva (Corona, 68) e Soares.

(Suplentes: José Sá, Rúben Neves, Herrera, Corona, Diogo Jota, Otávio e Rui Pedro).

Treinador: Nuno Espírito Santo.

– Belenenses: Cristiano, João Diogo, Edgar Ié, Domingos Duarte, Florent, Ahman Persson (André Sousa, 88), Yebda, Vítor Gomes, Abel Camará, Diogo Viana (Miguel Rosa, 75) e Fábio Nunes (Juanto Ortuño, 83).

(Suplentes: Filipe Mendes, Dinis, Miguel Rosa, André Sousa, Maurides, Juanto Ortuño e Mica Pinto).

Treinador: Quim Machado.

Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Felipe (27) e Domingos Duarte (73).

Assistência: 41.322 espetadores.