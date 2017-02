I Liga: Mitroglou devolve liderança ao Benfica

O Benfica retomou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol ao vencer o Braga, por 1-0, em jogo da 22ª jornada do campeonato, disputado no estádio municipal de Braga.

Um golo do grego Kostas Mitroglou bastou para os ‘encarnados’, orientados por Rui Vitória, regressarem à liderança do campeonato, agora com 54 pontos, mais um do que o FC Porto, segundo classificado.

Já o Braga, com a derrota, perdeu terreno na luta pelo terceiro lugar. Os bracarenses, no quarto lugar, somam 38 pontos, menos seis do que o Sporting (44), atual terceiro classificado. Os ‘arsenalistas’ perderam ainda terreno para o V. Guimarães, quinto, com 36 pontos, aproximarem-se na classificação.

A poucas horas do jogo da 22ª jornada entre SC Braga e Benfica, adeptos de ambos os clubes envolveram-se em confrontos nas imediações do estádio dos bracarenses, o que levou à intervenção da Polícia de Segurança Pública destacada no local.