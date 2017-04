I Liga: Sporting atropela Boavista (4-0), com ‘hat-trick’ de Bas Dost

O Sporting recebeu e goleou hoje o Boavista por 4-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol marcado pelos três golos apontados pelo avançado holandês Bas Dost.

Os ‘leões’ adiantaram-se aos 20 minutos, por intermédio do argentino Alan Ruiz, e fecharam a primeira parte já a vencer por 2-0, com o primeiro golo do avançado internacional holandês, aos 39.

Bas Dost completou o seu ‘hat trick’ com mais dois tentos na segunda parte, o primeiro aos 48, na conversão de uma grande penalidade, e o segundo aos 63, reforçando ainda mais a sua liderança na lista de melhores marcadores, com 27 golos.

A vitória deixa o Sporting no terceiro lugar com 60 pontos, menos cinco do que o Benfica, que está provisoriamente no segundo posto e tem menos um jogo, enquanto o Boavista baixou ao 11.º com 34 pontos.

Ficha de jogo

Jogo realizado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sporting – Boavista: 4-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Alan Ruiz, 20.

2-0, Bas Dost, 29.

3-0, Bas Dost, 48 (grande penalidade).

4-0, Bas Dost, 63.

Equipas:

– Sporting: Rui Patrício, Schelotto, Coates, Ruben Semedo, Marvin Zeegelaar, William Carvalho, Bruno César (Joel Campbell, 76), Bryan Ruiz (Adrien Silva, 63), Alan Ruiz, Daniel Podence (Francisco Geraldes, 76) e Bas Dost.

(Suplentes: Beto, Ricardo Esgaio, Paulo Oliveira, Francisco Geraldes, Adrien Silva, Joel Campbell e Castaignos).

Treinador: Jorge Jesus.

– Boavista: Mickael Meira, Edu Machado, Lucas Tagliapietra, Philipe Sampaio, Talocha, Idris Mandiang, Anderson Carvalho (Carraça, 58), Fábio Espinho (André Schembri, 52), Renato Santos, André Bukia (Rochinha, 68) e Ivan Bulos.

(Suplentes: Mamadou Ba, Emin Makhmudov, Rochinha, Carraça, Carlos Santos, Tiago Mesquita e André Schembri).

Treinador: Miguel Leal.

Árbitro: Manuel Mota (Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Edu Machado (16) e Rochinha (73).

Assistência: 42.822 espetadores.