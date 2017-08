I Liga: Sporting e FC Porto tentam capitalizar empate de Benfica e Rio Ave

Sporting e FC Porto tentam hoje destacar-se na liderança da I Liga portuguesa de futebol, nos jogos da quarta jornada frente a Estoril-Praia e Sporting de Braga, respetivamente, e aproveitar o empate entre Benfica e Rio Ave.

No sábado, Benfica e Rio Ave empataram 1-1, em Vila do Conde, cederam os primeiros pontos na competição e repartem o primeiro lugar, com 10 pontos, mais um do que ‘dragões’ e ‘leões’.

O Sporting é o primeiro a entrar em campo e a tentar manter o registo 100% vitorioso na receção ao Estoril-Praia, a partir das 19:00 (hora luxemburguesa), num encontro que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

Pouco depois do encontro em Lisboa, às 21:15 (hora do Luxemburgo), o FC Porto, que também venceu os três primeiros jogos da I Liga, visita o Sporting de Braga, sexto classificado com seis pontos, sob arbitragem de Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.