I Liga: Sporting letal ‘esmaga’ Vit.Guimarães

O Sporting venceu hoje em casa do Vitória de Guimarães por 5-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, e igualou o Rio Ave no comando provisório da prova.

Os ‘leões’ resolveram cedo o jogo, tendo chegado aos 23 minutos a vencer já por 3-0, com golos de Bruno Fernandes (03) e de Bas Dost (21 e 23), tendo os restantes tentos da goleada surgido na etapa complementar, novamente por Bruno Fernandes (60) e por Adrien Silva (85).

Com esta vitória, o Sporting assume a liderança provisória com os mesmos nove pontos do Rio Ave, enquanto o Vitória é para já 10.º com três pontos.

Estoril-Praia vence em Tondela por 3-2

O Estoril-Praia venceu hoje o Tondela por 3-1, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

O Estoril-Praia chegou ao intervalo a vencer por 2-0, depois de um autogolo de David Bruno, aos 13 minutos, e do primeiro de Allano, aos 26.

Pouco depois do descanso, aos 48, Allano bisou com o Tondela, que viria a reduzir para a diferença mínima, com golos de Tomané, aos 50, e Heliardo, aos 62.

Esta foi a segunda vitória esta época do Estoril-Praia, que soma agora seis pontos, enquanto o Tondela sofreu a segunda derrota, mantendo-se com apenas um ponto.